Москва, , 15:00 — REGNUM Генеральная прокуратура ЛНР в последнее время занималась расследованием дел, связанных со шпионажем, заявил 16 сентября посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Родион Мирошник Council.gov.ru

«Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с [киевской] стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители народной милиции ЛНР, и руководители ДНР, это все дела, которые раскрывались здесь, в Луганске, и расследовались тоже здесь, в генеральной прокуратуре. Плюс целый ряд вещей, который связан именно с расследованием деятельности шпионов, подрывников», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Посол добавил, что в последние дни в суде ЛНР, который расположен напротив здания генпрокуратуры, рассматривается дело о шпионаже одного из деятелей, работавшего на ОБСЕ. Однако сказать, связаны ли эти события между собой, пока нельзя, заключил Мирошник.