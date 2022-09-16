Вашингтон, 16 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о едином выступлении двух стран на мировой арене вызвало тревогу в США. Об этом пишет Билл Герц в статье для The Washington Times.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Обещание лидеров России и Китая «выступить на мировой арене единым фронтом» означает «исключительно большую опасность». Союз Москвы и Пекина не сулит Западу «ничего хорошего», Вашингтону следует решительно противостоять этим «коварным силам», говорится в материале.

Сенатор США Марша Блэкберн заявила, что новый миропорядок, который пытаются создать Путин и Си, «угрожает международной демократии и суверенитету».

Отставной капитан ВМС, бывший директор разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл полагает, что стратегический союз Китая и России крепнет. На это указывает встреча двух лидеров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

По его мнению, «новый альянс сулит конфронтацию или войну на два фронта против США и их союзников», однако многие специалисты по национальной безопасности допускают смертельную ошибку, пытаясь приуменьшить влияние российско-китайского альянса.

Он призвал лидеров США «любого ранга» вернуться к стандарту холодной войны для возможности вести войну на двух театрах сразу.

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