Владивосток, 16 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В предстоящие выходные в Приморье пройдёт военно-патриотический фестиваль «Найди себя».

Цитата из х∕ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Юный патриот

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«Военно-патриотическое воспитание обсудили с председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым. Приморье активно работает с этой важной организацией. И мы намерены только расширять сотрудничество.

17 сентября в Уссурийске и 18 сентября в Артёме пройдет масштабный военно-патриотический фестиваль «Найди себя». Он организован региональным ДОСААФом при поддержке правительства Приморья и Министерства обороны России. Там будет выставка военной техники, вооружения, прыжки с парашютом, выступления бойцов спецподразделений.

Участие примут приморские ребята и гости из Нижнего Новгорода, Тулы, Владимира, Тореза ДНР. Приглашаем всех», — написал в своем телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Владивостока по почте приходят приглашения принять участие в специальной военной операции в защиту Донбасса.