Штат Калифорния, США, , 14:58 — REGNUM Рэпер Канье Уэст открыл в Калифорнии (США) христианскую школу под названием «Академия «Донда» (Donda Academy). Об этом 16 сентября пишет Daily Mail.

Канье Уэст (Йе) Скриншот из интервью для Vogue

Как отмечает издание, рэпер в своей школе, названной в честь его матери Донды Уэст, собирается воспитывать «новое поколение лидеров». Особенностью школы музыканта стала необычная спортивная дисциплина — ученики могут заниматься паркуром.

По данным СМИ, обучение в «Академии «Донда» стоит $15 тыс. в год. При этом родители учеников должны подписать соглашение о неразглашении.

Ранее Канье Уэст отказался от сотрудничества с компанией Gap. Рэпер обвинил бренд в обмане и невыполнении условий договора.

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