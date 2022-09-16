Штат Калифорния, США, 16 сентября 2022, 14:58 — REGNUM Рэпер Канье Уэст открыл в Калифорнии (США) христианскую школу под названием «Академия «Донда» (Donda Academy). Об этом 16 сентября пишет Daily Mail.

Канье Уэст (Йе)
Канье Уэст (Йе)
Скриншот из интервью для Vogue

Как отмечает издание, рэпер в своей школе, названной в честь его матери Донды Уэст, собирается воспитывать «новое поколение лидеров». Особенностью школы музыканта стала необычная спортивная дисциплина — ученики могут заниматься паркуром.

По данным СМИ, обучение в «Академии «Донда» стоит $15 тыс. в год. При этом родители учеников должны подписать соглашение о неразглашении.

Ранее Канье Уэст отказался от сотрудничества с компанией Gap. Рэпер обвинил бренд в обмане и невыполнении условий договора.

Читайте ранее в этом сюжете: Джулия Фокс «гордится» расставанием с Канье Уэстом