Штат Калифорния, США, 16 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Рэпер Канье Уэст открыл в Калифорнии (США) христианскую школу под названием «Академия «Донда» (Donda Academy). Об этом 16 сентября пишет Daily Mail.

Скриншот из интервью для Vogue Канье Уэст (Йе)

Как отмечает издание, рэпер в своей школе, названной в честь его матери Донды Уэст, собирается воспитывать «новое поколение лидеров». Особенностью школы музыканта стала необычная спортивная дисциплина — ученики могут заниматься паркуром.

По данным СМИ, обучение в «Академии «Донда» стоит $15 тыс. в год. При этом родители учеников должны подписать соглашение о неразглашении.

Ранее Канье Уэст отказался от сотрудничества с компанией Gap. Рэпер обвинил бренд в обмане и невыполнении условий договора.