Донецк, 16 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли из «Града» город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 14:00 с позиций в Орловке обстрелян город Ясиноватая. С применением реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по жилым кварталам выпущено шесть ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли из артиллерии город Донецк.