Казань, , 15:51 — REGNUM Со 2 ноября авиакомпанией Nordwind запланированы прямые перелеты по маршруту «Казань — Тегеран». Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Самолет авиакомпании Nordwind Nordwindairlines.ru

Авиарейсы будут осуществляться раз в неделю — по средам. Из Казани борт вылетит в 01:05, приземление в Тегеране намечено на 05:10. В обратном направлении самолет отправится в 06:35, прибытие в столицу Татарии в 09:45. Для каждого из городов указано местное время.

Продолжительность полета составит 3 часа 35 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии изучают возможность встраивания своих логистических центров в цепочки, проходящие по рекам Кама и Волга и далее по Каспийскому морю в направлении портов Ирана.

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