Кишинёв, , 14:55 — REGNUM Большинство жителей Молдавии считают, что бежавший из Молдавии бизнесмен, лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор может собрать наиболее многочисленные протестные акции. Об этом свидетельствует социологический опрос, обнародованный 16 сентября пресс-службой исследовательской компании iData.

Илан Шор Чурбан

Согласно данным исследования, за Шора высказались 22%. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон в опросе набрал 20,9%. Третье место досталось мэру Кишинёва, недавно основавшему свою партию, Иону Чебану — 6,1%.

Кроме того, Шора поддержали 12,5% респондентов на вопрос о том, кто из политиков пользуется наибольшим доверием.

Напомним, в Молдавии оппозиционные партии регулярно выходят на акции протеста из-за стремительно ухудшающихся условий жизни. Они требуют отставки правительства страны и президента Майи Санду. «Шор» чаще остальных выводит сторонников на протесты. На 18 сентября Шор объявил акцию без партийной символики и призвал все политсилы подержать её.

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