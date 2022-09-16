Кишинёв, 16 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Большинство жителей Молдавии считают, что бежавший из Молдавии бизнесмен, лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор может собрать наиболее многочисленные протестные акции. Об этом свидетельствует социологический опрос, обнародованный 16 сентября пресс-службой исследовательской компании iData.

Чурбан Илан Шор

Согласно данным исследования, за Шора высказались 22%. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон в опросе набрал 20,9%. Третье место досталось мэру Кишинёва, недавно основавшему свою партию, Иону Чебану — 6,1%.

Кроме того, Шора поддержали 12,5% респондентов на вопрос о том, кто из политиков пользуется наибольшим доверием.

Напомним, в Молдавии оппозиционные партии регулярно выходят на акции протеста из-за стремительно ухудшающихся условий жизни. Они требуют отставки правительства страны и президента Майи Санду. «Шор» чаще остальных выводит сторонников на протесты. На 18 сентября Шор объявил акцию без партийной символики и призвал все политсилы подержать её.