Кемерово, 16 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Сегодня мы, как и 80 лет назад, боремся с настоящим фашистским злом, которое всячески подпитывается западными странами. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём обращении к кузбассовцам.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«В годы Великой Отечественной войны наш мужественный и героический народ объединился и победил эту нечисть. Справимся и сейчас, — подчеркнул он. — Большое количество кузбассовцев готовы сегодня встать на защиту нашей великой Родины. Мы присоединяемся к инициативе Рамзана Кадырова. Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, которые будут участвовать в специальной военной операции для выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации. Мы окажем им необходимые меры поддержки».

Цивилёв уточнил, что уже подписал соответствующее распоряжение. Он не сомневается, что «все задачи специальной военной операции будут выполнены».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал каждый российский регион «укомплектовать» по одной тысяче добровольцев, не дожидаясь «объявления Кремлём военного положения».

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