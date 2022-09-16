Уфа, 16 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров назвал идею руководителя ЧечниРамзана Кадырова о «самомобилизации» в регионах правильной. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный сайт главы Республики Башкортостан Радий Хабиров

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«Идея главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о «самомобилизации» в регионах абсолютно правильная, поскольку главная задача всех и каждого сегодня — это поддержка специальной военной операции», — приводит информационное агентство слова Хабирова.

Глава Башкирии также напомнил, что два батальона добровольцев из республики имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова уже выполняют задачи спецоперации.

«А сотни наших земляков-добровольцев уже несколько месяцев в отряде «Барс» и других подразделениях проявляют мужество и героизм», — сообщил журналистам глава Башкирии.

Он подчеркнул, что в субъектах Российской Федерации нужно обеспечить экономическую и социальную стабильность, особо уделив внимание поддержке семей воинов, которые сражаются за Родину, и поддержке самих военнослужащих на передовой.

«Нужно оказывать им экономическую, гуманитарную помощь, помогать с техническим обеспечением», — заявил Хабиров.

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