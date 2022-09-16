Москва, 16 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Решение Центрального банка (ЦБ) России снизить размер ключевой ставки до 7,5% годовых, было ожидаемым. Об этом заявил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Ключевая ставка

По его словам, рынок учитывал вероятность снижения ставки в своих оценках активов.

«На ближнем конце кривой бескупонной доходности ставки были в районе 7,5%. ЦБ снизил ориентир по ожидаемой в 2022 году инфляции до 11-13%, что также вполне ожидаемо с учетом сохраняющейся пока дефляции, которая вероятно сменится ростом цен в середине осени. Существенного влияния на ОФЗ с текущих уровней это решение не окажет. Для акций решение позитивно на среднесрочном и долгосрочном горизонте, но также ожидаемо», — сказал Короев.