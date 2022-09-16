Краснодар, , 14:52 — REGNUM Жительница Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своей дочери и убийстве ее новорожденного ребенка, сообщили 16 сентября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Материалы уголовного дела Sledcom.ru

По версии следствия, жительница Славянска-на-Кубани в апреле 2021 года она узнала о беременности своей дочери, однако новость её не обрадовала, она решила убить ребёнка после его рождения. Она запретила дочери обращаться в медучреждение и сообщать кому-либо о беременности. В ночь на 23 сентября 2021 года дочь обвиняемой самостоятельно родила дома здоровую девочку. Фигурантка убила новорождённую внучку. У роженицы, тем временем, началось сильное кровотечение. Однако мать не сообщила об этом медикам и уехала из дома, оставив дочь одну. 27 сентября девушка скончалась, её обнаружила подруга.

Женщина на период следствия находится под стражей. В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в суд.