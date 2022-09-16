Владивосток, 16 сентября 2022, 14:51 — REGNUM Видеозапись запуска пуски крылатых ракет «Гранит» и «Оникс» с борта атомного подводного крейсера и из берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ России обнародовало 16 сентября Минобороны РФ.

Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион»
Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион»
Mil.ru

«Атомные подводные крейсеры и береговой ракетный комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022» провели в условиях высоких широт пуски крылатых ракет «Гранит» и «Оникс» по морской цели», — говорится в сообщении.

Также на выложенных в интернет кадрах запечатлено, как командный состав готовится к пускам, а затем атомный ракетоносец и мобильный комплекс «Бастион» выходя на ударные позиции и производят ракетные стрельбы, а также поражённая надводная цель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отдельный корабельный противолодочный вертолётный полк Северного флота провёл тренировки с экипажами противолодочных вертолетов Ка-27 над Кольским заливом и полигонами боевой подготовки в Баренцевом море.