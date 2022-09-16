Владивосток, 16 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Видеозапись запуска пуски крылатых ракет «Гранит» и «Оникс» с борта атомного подводного крейсера и из берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ России обнародовало 16 сентября Минобороны РФ.

Mil.ru Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион»

«Атомные подводные крейсеры и береговой ракетный комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022» провели в условиях высоких широт пуски крылатых ракет «Гранит» и «Оникс» по морской цели», — говорится в сообщении.

Также на выложенных в интернет кадрах запечатлено, как командный состав готовится к пускам, а затем атомный ракетоносец и мобильный комплекс «Бастион» выходят на ударные позиции и производят ракетные стрельбы, а также показана поражённая надводная цель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отдельный корабельный противолодочный вертолётный полк Северного флота провёл тренировки с экипажами противолодочных вертолетов Ка-27 над Кольским заливом и полигонами боевой подготовки в Баренцевом море.