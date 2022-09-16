Москва, 16 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В рамках государственно-частного партнёрства ещё четыре новые школы построят в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Подписи под соответствующим соглашением на проходящей в Москве Российской неделе государственно-частного партнёрства поставили первый заместитель министра строительства Белгородской области Оксана Козлитина и генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова.

Новые учреждения образования появятся до конца 2024 года в посёлках Стрелецкое, Северный и Дубовое, а также в Белгороде и рассчитаны на 3 850 мест. В каждой школе предусмотрен бассейн. Общая стоимость проектов составит более семи миллиардов рублей, в том числе за счёт средств капитального гранта из федерального бюджета направят 1,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в формате концессионных соглашений сейчас строятся три общеобразовательных организации — две школы по 100 месте в селе Репное и в Белгороде, и школа-тысячник в посёлке Новосадовый.