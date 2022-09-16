Ульяновск, , 14:50 — REGNUM В Ульяновской области планируют запустить новые авиамаршруты, в том числе рассматривается возможность организации прямого рейса Ульяновск — Минск. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 16 сентября в ходе прямой линии с жителями губернатор Алексей Русских.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отвечая на вопросы о транспортных перевозках, руководитель региона отдельно остановился на авиационном сообщении. Он отметил, что ежедневно несколько судов вылетают в Москву из Ульяновска.

«Мы летаем в Санкт-Петербург, мы летаем в Новосибирск, в Екатеринбург. В ближайшее время, с октября, открываем маршрут в Минеральные Воды. Это курорт круглогодичный, я уверен, что он будет пользоваться большим спросом. […] Ведём переговоры с авиакомпаниями по открытию авиарейсов в Калининград, до Махачкалы. Сейчас очень серьёзно рассматриваем Минск, потому что довольно большой потенциал, я считаю, между Белоруссией и Ульяновской областью в свете последних событий», — сказал Алексей Русских.

Губернатор добавил, что на первом этапе новые авиационные маршруты будут субсидироваться.

Напомним, что 13 сентября на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области был поднят вопрос о запуске прямого авиасообщения Ульяновск — Минск. Власти ссылаются на экономический потенциал и перспективный рост туристического потока между территориями. Русских поддержал данное предложение, поручив его проработать с привлечением белорусских коллег.

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Как сообщало ИА REGNUM , в октябре из Ульяновска запустят прямой авиационный рейс в Минеральные Воды. На курорт можно будет вылететь дважды в неделю.

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