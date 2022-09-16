Элиста, 16 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Хлопок газовоздушной смеси произошёл утром 16 сентября в посёлке Цаган Аман Республики Калмыкия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Республике Калмыкия На месте происшествия

«В двухэтажном многоквартирном доме по предварительной информации произошел хлопок газовоздушной смеси от газового баллона на балконе жилой квартиры», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате в квартире произошёл пожар, обрушился оконный проём. Один человек получил ранения, шесть человек эвакуирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хлопок газа произошёл в Кировской области, пострадали два человека.