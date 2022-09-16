Бишкек, , 14:46 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба главы государства сегодня, 16 сентября.

Президент Киргизии Садыр Жапаров. Kremlin.ru

Президенты обсудили ситуацию на киргизско-таджикской границе и договорились поручить силовикам прекратить боевые действия и отвести военнослужащих и военную технику от линии соприкосновения.

Жапаров и Рахмон договорились создать совместную спецкомиссию по расследованию обстоятельств и причин возникновения вооружённого конфликта, и ускорить работу межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы между Киргизией и Таджикистаном.

Также стало известно о том, что председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его коллега из Таджикистана Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня.