Донецк, , 14:52 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Кировский район Макеевки, сообщает 16 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Осколки снаряда американской ракеты HIMARS Ярослав Громов © ИА REGNUM

В 14:23 Макеевку обстреляли с позиций в Орловке. По Кировскому району выпустили четыре снаряда калибра 155 мм.

С начала суток, по данным представительства, это четвёртый обстрел Макеевки со стороны ВСУ. В общей сложности по Кировскому и Червоногвардейскому районам города выпустили 14 снарядов калибра 155 мм.

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