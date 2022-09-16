Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Лидеры Киргизии и Таджикистана договорились о создании совместной комиссии по расследованию столкновений на границе. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе президента Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

Встреча президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Лидеры договорились об отводе военных от границы двух стран. Также решено создать комиссию для совместного расследования причин столкновений.