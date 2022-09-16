Бишкек, 16 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Об отводе дополнительных сил от таджикско-киргизской границы договорились президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба киргизского лидера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Граница

Уточняется, что лидеры двух республик встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде и обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке границы.

«Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Россия призывает Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по деэскалации ситуации на таджикско-киргизской границе, обострившейся в ночь на 16 сентября.