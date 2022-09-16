Молдавия, 16 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Блок коммунистов и социалистов (БКиС) Молдавии занял первое место в рейтинге популярности партий. Об этом свидетельствует социологический опрос, опубликованный 16 сентября пресс-службой исследовательской компании iData.

European People's Party Майя Санду

Сообщается, что участников опроса спрашивали, за кого они отдали бы свой голос, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. За БКиС высказались 20,8% участников опроса.

Правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) набрала в опросе 19,4%, а партия «Шор» — 16,7. Остальные 26% не смогли ответить на вопрос.

Если бы это были результаты реального голосования, то БКиС получил был 37 мест в парламенте, ПДС — 34, а «Шор» — 30.

Исследование проводилось с 3 по 12 сентября. В нём участвовали 1012 респондентов. Погрешности составила 3%.

Напомним, оппозиционные партии Молдавии регулярно проводят акции протеста. Они критикуют правящую партию ПДС и её основателя, президента республики Майю Санду в резком ухудшении уровня жизни в стране.