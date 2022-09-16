Братислава, , 14:39 — REGNUM Министерство спорта Словакии может лишить федерацию хоккея страны государственного финансирования из-за решения допустить игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) к выступлению за национальную сборную. Об этом 16 сентября сообщает Sport. cz.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы рассмотрим вопрос о предоставлении государственного взноса федерации, которая должна представлять интересы Словакии», — заявили в минспорта.

Также ведомство намерено рассмотреть вопрос о законности расходов для игроков, выступающих в КХЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Федерация хоккея Словакии заявила, что в национальную сборную страны будет приглашать игроков, которые выступают в клубах КХЛ.

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