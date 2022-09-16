Екатеринбург, 16 сентября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Избрание Евгения Куйвашева губернатором Свердловской области официально зарегистрировано. Об этом сообщает облизбируом.

Департамент информационной политики Свердловской области Евгений Куйвашев

Процедура состоялась 16 сентября. Основанием для этого послужили результаты выборов и предоставленное им заявление о том, что он не исполняет полномочий, несовместимых с этой должностью,

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора проводились 11 сентября. Всего на этот пост было зарегистрировано пятеро кандидатов.