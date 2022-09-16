Донецк, , 14:48 — REGNUM Вера чиновников в систему как таковую порождает личную безответственность, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

Эффект «Титаника». Помните то кино? Так вот, там ещё всё было сглажено по сравнению с реальностью. На «непотопляемом» «Титанике» даже после столкновения с айсбергом не сразу поняли масштаб проблемы, принимали решения, которые делали ещё хуже, когда команда и третий класс уже погибали, первый класс всё ещё кутил и веселился. Это произошло по двум причинам. Во-первых, все, включая команду и капитана, слишком верили в мифическую «надёжность системы», а во-вторых, младшие чины попросту до последнего боялись сообщать начальству плохие новости, тормозили с докладами или смягчали реальную ситуацию. Эксперты многие пишут, что если бы не эта, хм, тупость, то корабль, а значит, и людей, можно было бы спасти.

Так и у нас. Мы уже столкнулись с нашим айсбергом. И нашей надёжности вполне может хватить, чтобы, хоть и не без потерь, но продолжить плаванье. Вот только наши начальники от мала до велика разучились докладывать наверх плохие новости. Они боятся своего руководства больше, чем реальной угрозы своей стране и своей системе, они держатся за портфели и кресла и прячутся под столами так, как будто катаклизм может обойти их конкретный кабинет стороной, так, как если бы деньги, должности и регалии были им дороже совести и Родины. А может, оно и правда так. Вера в систему тоже не помогает, а мешает делу. Она порождает безответственность. Каждому из начальников кажется, что даже если в его зоне ответственности всё плохо (что он скрывает), то у других, вероятно, всё хорошо, и совокупно система выстоит. И так оно и было — до айсберга. Теперь плохо у всех и выстоять можно только сообща. СВО стало мощнейшим испытанием для всех секторов системы. Оно может стать фатальным. Оперативные и правдивые доклады капитану и взрослое, взвешенное общение с командой и пассажирами — вот залог выживания. Уверен, что у нас сейчас нет не только второго (это мы всё видим), но и первого», — пояснил Третьяков.

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