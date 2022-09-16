* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 16 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Некоторые жители уезда Дара афганской провинции Панджшер утверждают, что в течение нескольких дней тела бойцов Фронта национального сопротивления Афганистана остаются на месте их гибели в горах, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволяют никому свозить их вниз для захоронения, но представители радикалов опровергают эти заявления.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Местный житель, отказавшийся назвать свое имя из-за угроз безопасности, сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом), что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли восемь пленных бойцов фронта в горах Караман этого уезда.

Он добавил, что с момента этого инцидента прошло четыре дня, но до сих пор сотрудникам Красного Креста, Красного Полумесяца и местным жителям не дали возможности спустить с гор тела казнённых. По словам собеседника, расстрелянные были жителями долин Караман, Поджава, Тамбана и Малима уезда Дара.

Родственники погибших также просили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволить им и сотрудникам Красного Креста спустить тела с гор и похоронить их.

За последние два дня в социальных сетях были опубликованы видеоролики, показывающие нескольких человек со связанными руками, которые, как утверждается, являются членами Фронта сопротивления.

На другом видео, присланном «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом) жителем уезда Дара, видно, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреливают нескольких человек. Этот местный житель утверждает, что все погибшие — члены Фронта сопротивления и жители этого района. Пока не удалось получить независимого подтверждения подлинности этих видео и утверждений.

Пресс-секретарь фронта Себгатулла Ахмади подтвердил казнь восьми бойцов и заявил, что убийство пленных боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противоречит «исламским стандартам, правам человека и международным законам».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Однако представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в беседах с некоторыми СМИ отрицали факт преднамеренных убийств пленных и утверждали, что эти люди были убиты в бою, когда они атаковали опорные пункты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также родственники членов Фронта сопротивления из долины Абдуллахейль этого же уезда Дара утверждают, что в недавних столкновениях были убиты несколько бойцов фронта, и всё это время их тела остаются в горах.

Местный житель, который скрыл свое имя из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправил сообщение «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом): «Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись в долину четыре дня назад, их было несколько сотен. Бой продолжался в течение нескольких часов. Командир Малик Хан был убит вместе с несколькими своими людьми, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили, что если кто-то поднимется в горы, чтобы похоронить их, они убьют их».

Малик Хан — один из бывших командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который недавно присоединился к Фронту сопротивления, и некоторое время осуществлял руководство «штабом фронта» в уезде Дара.

По утверждению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе операции по зачистке в уездах Дара, Абшар и Руха провинции Панджшер было убито 40 членов Фронта сопротивления, в том числе три командира.

Однако фронт опроверг это утверждение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявил, что его потери меньше, чем заявляют радикалы. Фронт также заявил, что в ходе боёв последних нескольких дней противник понёс тяжелые потери.

Реакция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере отказались говорить об «убийстве пленных членов фронта сопротивления», но подчеркнули, что они не создают проблем для захоронения тел павших противников.

Абу Бакр Сидик, пресс-секретарь талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) губернатора Панджшера, заявил: «Со стороны провинциальных властей нет никаких проблем по этому вопросу. Представители Красного Креста могут направиться за телами, однако на месте (в уезде Дара) могут быть проблемы со стороны министерства обороны [правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)]».

Минобороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировало этот вопрос.

После публикации сообщений об убийствах пленных и нарушении прав человека в Панджшере, Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) выразила обеспокоенность и заявила, что следит за ситуацией в Панджшере и других провинциях страны. UNAMA добавила, что стороны конфликта должны уважать права военнопленных. Миссия также потребовала привлечения к ответственности лиц, совершивших «преступления».