Бишкек, 16 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по расследованию обстоятельств и причин конфликта на границе. Об этом договорились президенты двух стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, сообщает 16 сентября пресс-служба киргизского лидера.

president. kg Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон 16 сентября 2022 года

Встреча Жапарова и Рахмона состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узбекском Самарканде. Президенты обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы.

«Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

На месте будут работать заместитель председателя правительства, председатель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.

Также лидеры двух стран договорились ускорить работу межправительственной комиссии Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.

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