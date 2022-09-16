Донецк, 16 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ дважды за 15 минут обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:00 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — сообщили в телеграм-канале представительства.

В 14:15 боевики ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибра 152 мм.