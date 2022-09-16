Пенза, 16 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Около 65% воды в Пензенской области расходуется на производственные нужды, на хозяйственно-питьевые — 30, %, на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение — 3,3%. Информацию о водных ресурсах региона публикует Пензастат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Всего по области водный фонд насчитывает свыше 3 тыс. объектов (рек, ручьев, водохранилищ, прудов, озер, болот). Протяженность протекающих в регионе рек и ручьев составляет 15,5 тыс. км.

В 2021 году общий забор воды увеличился на 3,5%, или на 7 млн куб. метров, в том числе из поверхностных водных объектов — на 4,1%, из подземных — на 0,3%. Доля подземных вод в общем объеме водоотбора снизилась по сравнению с 2020 годом на 0,5% и составила 15,1%.

Валовой объем сброшенных сточных вод в 2021 году в Пензенской области превысил 196 млн куб. метров, из которых 96,3% поступили в поверхностные водоемы.

На охрану водных ресурсов в прошлом году затратили 1,1 млрд рублей. Для решения проблем очистки водных артерий финансирования недостаточно.

Из общего числа отобранных проб, взятых из источников централизованного водоснабжения, не соответствовали по санитарно-химическим показателям 29,4%, 7,4% — по микробиологическим нормативам. Из нецентрализованных источников водоснабжения количество не соответствовавших санитарно-химическим показателям проб составило около 15%, по микробиологическим нормативам — 5,2%.

За год выявлено 37 нарушений водоохранного законодательства, сумма наложенных штрафов составила 3,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году из бюджета Пензенской области на реализацию мер по обеспечению населения качественной питьевой водой выделено более 215 млн рублей. Систему водоснабжения модернизируют на территории 107 населенных пунктов.

Читайте также: С карты Татарии исчезло более 3 тыс. озёр