Липецк, , 14:32 — REGNUM Завод по производству электромобилей в Липецке будет запущен в ближайшее время, в соответствии с графиком. Об этом в соцсетях написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 16 сентября.

Игорь Артамонов Admlip.ru

«Многих интересует, когда мы увидим липецкие электромобили. Как и обещали — запустим завод по графику. Совсем скоро открытие», — написал Артамонов.

Он также сообщил подписчикам, что принял предложение принять участие в тест-драйве одной из моделей.

«Скажу сразу — понравилось. Необычные ощущения, когда начинаешь движение, — машина абсолютно бесшумная. Удобная в управлении, комфортная», — оценил губернатор.

Для Липецкой области, добавил глава региона, это крайне важный долгосрочный проект. В перспективе планируется развивать и инфраструктуру для электромобилей.

Общий объём инвестиций в липецкое производство ожидаются в размере 13 млрд рублей, будет создано 1,9 тысячи рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость электромобилей, произведённых в Липецке, у дилеров будет начинаться от 3 млн рублей.