Липецк, 16 сентября 2022, 14:32 — REGNUM Завод по производству электромобилей в Липецке будет запущен в ближайшее время, в соответствии с графиком. Об этом в соцсетях написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 16 сентября.
Он также сообщил подписчикам, что принял предложение принять участие в тест-драйве одной из моделей.
Для Липецкой области, добавил глава региона, это крайне важный долгосрочный проект. В перспективе планируется развивать и инфраструктуру для электромобилей.
Общий объём инвестиций в липецкое производство ожидаются в размере 13 млрд рублей, будет создано 1,9 тысячи рабочих мест.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость электромобилей, произведённых в Липецке, у дилеров будет начинаться от 3 млн рублей.