Волгоград, , 12:00 — REGNUM 17 сентября сотрудники ООО «Еврохим-Волгакалий» примут участие в акции «Рак боится смелых: Убедись, что ты здоров!» при поддержке АНО «Национальные приоритеты», НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Фонда президентских грантов. Профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

"В этом году волонтеры-медики совместно с партнерами в 24 регионах России запустили Всероссийский проект по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!». В Волгограде на корпорацию «ЕвроХим» вместе с нашим региональным отделением выехали специалисты НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Этот выезд стал 15 в рамках проекта. На сегодняшний день уже 1700 человек приняли участие в профилактическом блоке акции, скрининги прошли 1833 человека, из них 217 направлены на дообследование. Мы рассчитываем привлечь больше внимания людей к вопросам онкологии, ведь чем раньше обнаружен рак, тем больше шансов его победить», — отметила председатель ВОД «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

«Ежегодно в Онкоцентр имени Блохина обращается порядка 213 тысяч человек! К сожалению, большинство — это пациенты с поздними стадиями рака, когда заболевание вышло за пределы одного органа и распространилось по организму. У современных онкологов огромный арсенал средств, врачи и ученые научились продлевать жизнь и таким пациентам, порой — существенно. Но чем раньше мы обнаружили рак, тем выше шансы забыть о нем навсегда. Поэтому мы призываем — будьте смелей, не бойтесь обнаружить онкологическое заболевание! Рак — это диагноз, а не приговор. И чем раньше он будет поставлен, тем выше шансы на излечение», — подчеркнула заместитель директора по развитию НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Татьяна Касьянова.

Часто люди не могут найти на себя время, чтобы сходить в медицинскую организацию и проверить свое здоровье. По статистике Минздрава России в течение последних двух лет своей жизни не менее 40% мужчин и не менее 35% женщин в трудоспособном возрасте не посещали врача по ОМС. Поэтому родилась идея организовать проект «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!», который позволяет, не выходя с работы, пройти осмотр у профильных врачей.

«В своей коммуникации мы всегда обращаем внимание на важность проведения подобных акций среди сотрудников предприятий. Очень приятно осознавать, что количество кампаний, в которых важна забота о здоровье растет — их вклад в реализацию задач нацпроекта «Здравоохранение» сложно переоценить. Надеюсь, опыт проведения онкоскринингов среди работников будет охватывать все больше предприятий по всей стране. Это поможет обнаружить заболевание на ранней стадии и приступить к своевременному эффективному лечению» — отметила заместитель генерального директора по партнерским проектам АНО «Национальные приоритеты» Маргарита Середа.

Более 100 человек смогут проверить состояние своего организма. Участники акции получат консультации ведущих онкологов страны: маммологов, дерматологов, урологов, а также специалистов по УЗИ-диагностике.

Кроме медицинского блока волонтеры-медики организуют лекции для сотрудников о диспансеризации, самых распространенных мифах и заблуждениях о раке и проведут мастер-классы по самодиагностике онкологических заболеваний.

«Здоровье сотрудников — самое важное для нашего предприятия, — подчеркнул директор по производству ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Роман Бергер. — Поэтому на Гремячинском ГОКе действует программа дополнительного медицинского страхования, и наши сотрудники в любое время могут получить консультацию или медицинскую помощь в лучших лечебных заведениях региона. Но пройти онкологическое обследование решится не каждый. И мы благодарны врачам института Блохина, АНО «Национальные приоритеты» и всем организаторам за это прекрасное начинание и возможность сделать очень важный шаг на пути к здоровью и уверенности в счастливом завтрашнем дне».

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» многое делается для борьбы с онкозаболеваниями. Так, уже созданы более 420 Центров амбулаторной онкологической помощи в восьми федеральных округах, открыто 18 референс-центров на базе федеральных клиник. В 2022 году запланировано более чем 13,5 тыс. телемедицинских консультаций, более 110 тыс. лабораторных исследований.