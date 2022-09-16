Москва, , 14:31 — REGNUM Срочно принять меры по деэскалации ситуации на таджикско-киргизской границе, обострившейся в ночь на 16 сентября, призывает Киргизию и Таджикистан Россия. Об этом 16 сентября говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

МИД России Nikita Dezhurny

Отмечается, что Москва с озабоченностью следит за напряженной обстановкой на границе Киргизии и Таджикистана, резко обострившейся в ночь на 16 сентября.

«Призываем обе стороны принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что главной причиной этого конфликта, о чём ранее говорили и в Душанбе, и в Бишкеке, является незавершенность процесса делимитации и демаркации ряда участков на границе двух стран, в чём российская сторона готова оказать содействие.

«По поступающей информации, граждане России, находящиеся в зоне напряженности, не пострадали», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что о прекращении огня на киргизско-таджикиской границе с 16:00 (13:00 мск) договорились главы Государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.