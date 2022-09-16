Москва, 16 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Госдуме вступились за исполнительницу Клаву Коку, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Zspk.gov.ru Владивосток

«К Клаве вопросов, думаю, нет… Какие претензии к Клаве Коке? Это известная певица, с известным и популярным репертуаром. Вопросы исключительно к организаторам. И не к мэрии вообще, а к управлению культуры городской администрации», — отметила депутат Госдумы Роза Чемерис («Новые люди») в телеграм-канале.

«А то уж больно избирательная там политика получается», — добавила она.

Ранее стало известно, что в прокуратуру поступило обращение после выступления певицы на Дне знаний во Владивостоке. По данным СМИ, прокуратура инициировала проверку в отношении Клавы Коки по двум статьям — ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Поводом для этого послужили жалобы на выступление Коки во Владивостоке, на центральной площади города. По данным СМИ, слушатели отметили, что со сцены звучали нецензурная лексика и упоминания алкоголя, а рядом с местом проведения мероприятия находится церковь.

Сама Кока отвергла обвинения в том, что она выступала в коротком платье на фоне храма, и показала видео и фото с шоу. Она пояснила, что возле сцены в темноте не видно церкви и о ее наличии рядом певица не знала. Как отметила артистка, это было городское мероприятие и список песен заранее согласовали организаторы. Кока намерена обратиться в суд.