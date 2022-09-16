Сеул, , 14:31 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Сеул. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

В ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу глава Южной Кореи отметил, что визит Си «станет импульсом для открытия новой главы в отношениях между Сеулом и Пекином».

В свою очередь, главный законодатель Китая пообещал передать устное приглашение китайскому лидеру и пригласил президента Южной Кореи в Пекин.

Юн Сок Ёль также выразил соболезнования властям Китая в связи с гибелью людей при землетрясении в китайской провинции Сычуань.

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Ранее представить Китая встретился со спикером Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё.

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