Сеул, 16 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Сценарист и режиссёр сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк планирует предложить актёру Леонардо Ди Каприо роль в продолжении шоу. Об этом 16 сентября сообщает Variety.

Цитата из к/ф «Великий Гэтсби». реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Леонардо Ди Каприо

Дон-хёк при этом подчеркнул, что во втором сезоне события сериала будут происходить в Корее, поэтому голливудские актёры в нём точно не появятся. «Если локация изменится, может быть, в 3-м сезоне появятся, но во 2-м сезоне действие по-прежнему будет происходить в Корее… Леонардо Ди Каприо сказал, что он большой поклонник «Игры в кальмара», так что, возможно, если время или возможности позволят, мы сможем попросить его присоединиться», — добавил Хван Дон-хёк.

Добавим, что съёмки второго сезона «Игры в кальмара» запланированы на 2023 год. Ожидается, что продолжение выйдет в 2024 году.