Самарканд, Узбекистан, 16 сентября 2022, 14:30 — REGNUM Особую актуальность приобретают проблемы экологической повестки, сегодня, принимая совместное Заявление по реагированию на изменение климата, ШОС демонстрирует солидарность в деле противостояния этим рискам и вызовам.
Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 16 сентября перед участниками саммита ШОС в Самарканде. В саммите принимают участие главы-государств, входящих в ШОС, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
В этой связи, президент Узбекистана предложил создать Климатический совет ШОС, «который сможет объединить наших политиков и общественных деятелей, ученых и экспертов-экологов, представителей бизнеса».
Президент Узбекистана подчеркнул, что «это особо востребовано в контексте преодоления губительных последствий экологической катастрофы Арала».