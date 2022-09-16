Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Особую актуальность приобретают проблемы экологической повестки, сегодня, принимая совместное Заявление по реагированию на изменение климата, ШОС демонстрирует солидарность в деле противостояния этим рискам и вызовам.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 16 сентября перед участниками саммита ШОС в Самарканде. В саммите принимают участие главы-государств, входящих в ШОС, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

«Вместе с тем нужны новые механизмы и форматы практического сотрудничества в этой жизненно важной для всех нас сфере», — подчеркнул Мирзиёев.

В этой связи, президент Узбекистана предложил создать Климатический совет ШОС, «который сможет объединить наших политиков и общественных деятелей, ученых и экспертов-экологов, представителей бизнеса».

«Такой формат позволит повысить эффективность сотрудничества в продвижении проектов климатической адаптации, борьбы с опустыниванием и деградацией земель, внедрения водосберегающих технологий», — сказал Мирзиёев.

Президент Узбекистана подчеркнул, что «это особо востребовано в контексте преодоления губительных последствий экологической катастрофы Арала».