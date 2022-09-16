Москва, 16 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки Банка России по итогам совета директоров регулятора было ожидаемым, заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Артём Кирьянов

Напомним, ранее Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базовых пунктов, до 7,5% годовых. В регуляторе пояснили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

По словам Кирьянова, в экспертном сообществе не ждали кардинального снижения ключевой ставки.

«В силу того, что на сегодняшний день кредитно-денежная политика достаточно стабильна и мы сегодня не имеем волатильности, которая была несколько месяцев раньше и привела к повышению ключевой ставки, вот такой поступательный процесс идёт. Я думаю, что это не последнее решение по снижению ставки в этом году, и что вот эта ситуация так или иначе будет увязываться с необходимостью определенного ослабления рубля, но резких движений никто не ожидает. И ждать их не стоит», — заключил депутат.

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