Ульяновск, , 14:29 — REGNUM В Ульяновске вынесен обвинительный приговор одному из чиновников столичной администрации, которого признали виновным во взяточничестве. Ему назначено четыре года колонии, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела, работая заместителем начальника управления дорожного хозяйства и транспорта, с февраля 2021 года по февраль 2022 года получил взятку от местного предпринимателя, занимающегося маршрутными перевозками в Ульяновске.

По данным следствия, речь идёт об общей сумме в 1 млн рублей, которые переданы за непринятие мер к лишению свидетельств на перевозки и оказание содействия в выдаче новых разрешительных документов. Злоумышленника задержали 15 февраля.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив четыре года колонии общего режима и 2 млн рублей штрафа. Также он лишён права два года занимать определённые должности на государственной и муниципальной службе.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Димитровграде Ульяновской области ушло в суд уголовное дело по факту дачи взятки ветеринару.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в даче 2 млн рублей взятки чиновнику.

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