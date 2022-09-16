Ульяновск, 16 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен обвинительный приговор одному из чиновников столичной администрации, которого признали виновным во взяточничестве. Ему назначено четыре года колонии, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела, работая заместителем начальника управления дорожного хозяйства и транспорта, с февраля 2021 года по февраль 2022 года получил взятку от местного предпринимателя, занимающегося маршрутными перевозками в Ульяновске.

По данным следствия, речь идёт об общей сумме в 1 млн рублей, которые переданы за непринятие мер к лишению свидетельств на перевозки и оказание содействия в выдаче новых разрешительных документов. Злоумышленника задержали 15 февраля.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив четыре года колонии общего режима и 2 млн рублей штрафа. Также он лишён права два года занимать определённые должности на государственной и муниципальной службе.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Димитровграде Ульяновской области ушло в суд уголовное дело по факту дачи взятки ветеринару.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в даче 2 млн рублей взятки чиновнику.

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