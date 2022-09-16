Черкесск, 16 сентября 2022, 14:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии начались работы по очистке двух старейших и крупнейших водоемов — Большого и Малого прудов в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в городе Черкесске. Первым делом на прудах проведут спуск воды — эта работа уже стартовала, сообщил 16 сентября в своем телеграм-канале мэр республиканской столицы Алексей Баскаев.
Он назвал работы по очистке прудов реабилитацией, которая проводится в рамках национального проекта «Экология» министерством природы республики и мэрией Черкесска.
После этого пруды вновь наполнят водой и проведут по всем правилам зарыбление.