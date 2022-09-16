Черкесск, , 14:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии начались работы по очистке двух старейших и крупнейших водоемов — Большого и Малого прудов в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в городе Черкесске. Первым делом на прудах проведут спуск воды — эта работа уже стартовала, сообщил 16 сентября в своем телеграм-канале мэр республиканской столицы Алексей Баскаев.

Василий Поленов. Заросший пруд. 1879

Он назвал работы по очистке прудов реабилитацией, которая проводится в рамках национального проекта «Экология» министерством природы республики и мэрией Черкесска.

«Работы включают в себя несколько стадий. Прежде всего — это спуск воды, который начался сегодня! Вскоре после этого запланированы другие мероприятия — очистка водоёмов от иловых отложений и накопившегося мусора», — заявил Баскаев.

После этого пруды вновь наполнят водой и проведут по всем правилам зарыбление.