Самара, 16 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Физкультурно-оздоровительный комплекс с открытым футбольным полем намерены построить в городе Кинель Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Pixabay.com Футбольное поле

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании первого вице-губернатора — председателя правительства региона Виктора Кудряшова с руководством Куйбышевской железной дороги (КЖБ).

Отмечается, что важным направлением совместной работы Куйбышевской железной дороги и руководства региона является строительство социального объекта на паритетных началах.

Так, в г. Кинель на площади 18 га намерены построить физкультурно-оздоровительный комплекс с открытым футбольным полем, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что специалисты уже отобрали для реализации типовой проект ФОКа-«двойки» с универсальным игровым залом и бассейном.

Отмечается, что Кудряшов поручил начать проектирование данного спортивного объекта уже в текущем году. На его строительство выделят средства из областного бюджета, пояснили в пресс-службе.

На совещании также были рассмотрены вопросы реализации проекта по строительству пешеходного моста на станции Кинель, а также организации ускоренного железнодорожного сообщения «Липяги-Самара-Тольятти-Южное».

»По всем проектам есть движение, возникающие вопросы мы решаем в рабочем порядке, продолжаем работу», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Напомним, что в мае 2021 года глава Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между сторонами.