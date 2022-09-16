Стокгольм, 16 сентября 2022, 14:36 — REGNUM Шведские демократы рискуют «сдуться» и повторить судьбу популистской Датской народной партии. Чтобы избежать той же участи, они должны продемонстрировать реальные политические результаты. Об этом 16 сентября написала шведская газета Sydsvenskan.

Шведские демократы. Логотип
Шведские демократы. Логотип

В частности, автор прогнозирует «трудные» переговоры с другими партиями правой коалиции, которые несколько дней назад победили на выборах в риксдаг Швеции.

«Шведские демократы должны показать своим избирателям, что они могут протолкнуть политику, которая не нравится Умеренным», — говорится в статье.

Напомним, что вскоре лидеру Умеренных Ульфу Кристерссону предложат сформировать правительство Швеции.

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