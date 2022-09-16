Стокгольм, 16 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Шведские демократы рискуют «сдуться» и повторить судьбу популистской Датской народной партии. Чтобы избежать той же участи, они должны продемонстрировать реальные политические результаты. Об этом 16 сентября написала шведская газета Sydsvenskan.

Шведские демократы. Логотип

В частности, автор прогнозирует «трудные» переговоры с другими партиями правой коалиции, которые несколько дней назад победили на выборах в риксдаг Швеции.

«Шведские демократы должны показать своим избирателям, что они могут протолкнуть политику, которая не нравится Умеренным», — говорится в статье.

Напомним, что вскоре лидеру УмеренныхУльфу Кристерссону предложат сформировать правительство Швеции.