Стокгольм, , 14:38 — REGNUM 16 сентября тальман риксдага Андреас Норлен отправился на аудиенцию к королю Швеции Карлу XVI Густаву, где он доложил монарху текущее состояние дел в шведской политике, пишет издание Aftonbladet.

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«Я сообщил королю, что после подачи премьер-министром [Магдаленой Андрессон] прошения об освобождении от занимаемой должности я начал процесс поиска возможностей для избрания нового премьер-министра», — написал Норлен на странице в соцсети.

Напомним, что формально вторым человеком в системе государственной власти Швеции является тальман риксдага. Именно он предлагает кандидатуру премьер-министра при голосовании в риксдаге.

Ожидается, что в ближайшее время Норлен встретиться с лидером Умеренных Ульфом Кристерссоном и предложит ему сформировать кабинет министров.

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