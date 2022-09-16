Стокгольм, 16 сентября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. 16 сентября тальман риксдагаАндреас Норлен отправился на аудиенцию к королю ШвецииКарлу XVI Густаву, где он доложил монарху текущее состояние дел в шведской политике, пишет издание Aftonbladet.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Я сообщил королю, что после подачи премьер-министром [Магдаленой Андрессон] прошения об освобождении от занимаемой должности я начал процесс поиска возможностей для избрания нового премьер-министра», — написал Норлен на странице в соцсети.

Напомним, что формально вторым человеком в системе государственной власти Швеции является тальман риксдага. Именно он предлагает кандидатуру премьер-министра при голосовании в риксдаге.

Ожидается, что в ближайшее время Норлен встретиться с лидером УмеренныхУльфом Кристерссоном и предложит ему сформировать кабинет министров.