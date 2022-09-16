Донецк, 16 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:39 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 сентября боевики ВСУ обстреляли Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка.

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