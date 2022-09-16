Хабаровск, 16 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Благодаря участию в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство», компания «КД Восток» получила кредит на сумму 80 млн рублей для строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Федоровка и Восход в Хабаровском крае, сообщает 16 сентября платформа МСП.

Правительство Хабаровского края В селе Константиновка готовят к сдаче фельдшерско-акушерский пункт, Хабаровский край

Финансирование предоставлено Сбербанком под гарантию Корпорации МСП на сумму 40 млн рублей и поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края на сумму 20 млн рублей. Кредитные средства направлены на приобретение материалов и проведение строительных работ. Для реализации проекта уже созданы 30 новых рабочих мест. Строительные работы планируется завершить в 2022 году.

«Потребность в финансировании возникла в связи с отсутствием авансирования по контрактам на начальных этапах строительства. При поддержке Корпорации и гарантийного фонда 75% от суммы кредита было обеспечено залогом, что позволило получить финансирование в необходимом объеме и на привлекательных условиях», — отметил генеральный директор «КД Восток» Данил Григорьев.

Он подчеркнул, что ранее в Федоровке и Восходе не было фельдшерско-акушерских пунктов, и жителям приходилось ездить в ближайшие населённые пункты за получением первичной медицинской помощи. В настоящее время проведены все необходимые подготовительные работы на строительных площадках.

Каждый ФАП будет рассчитан на 25 посещений в смену. Заказчик проекта — КГКУ «Служба заказчика Минстроя Хабаровского края». ФАПы и амбулатории в Хабаровском крае строят по национальному проекту «Здравоохранение» программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Корпорация МСП предоставляет предпринимателям широкий спектр мер поддержки, который повышает доступ бизнеса к финансированию проектов. Такие меры позволяют решать различные задачи, в том числе обладающие социальным значением для региона. Все инструменты для обеспечения текущий деятельности и развития бизнеса мы развивает и модернизуем в тесном контакте с предпринимателями, при широкой обратной связи. Такой подход обеспечивает актуальность и востребованность предоставляемых Корпорацией мер поддержки», — заявил генеральный директор Корпорации Александр Исаевич.

ООО «КД Восток» специализируется на строительстве различного типа объектов, ремонте и обслуживании автомобильных дорог. Действующий портфель — 5 контрактов на общую сумма 1 064 млн рублей.

«Благодаря финансированию проекта с участием Сбербанка в селах края будет быстрее развиваться социальная инфраструктура. Следующим шагом после строительства ФАПов, станет цифровизация медицинских услуг и сервисов для оказания в них медицинской помощи. Это все возможности телемедицины и автоматизированный контроль за состоянием пациентов. Строительство новых медицинских объектов на удаленных территориях края помогают нам создавать наиболее комфортные условия для жителей региона», — подчеркнула управляющий головным отделением Сбербанка по Хабаровскому краю Наталья Красулина.

В конце сентября будет введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Константиновка Хабаровского района.

«Проделана большая работа. В настоящее время осуществляется проверка исполнительной документации. Заключены договоры на охрану объекта, обеспечено заключение договора с АО «ДРСК». Жители села с нетерпением ждут открытия нового ФАПа, поскольку прежний не работает несколько лет, в том числе из-за отсутствия фельдшера. Специалист уже определен, он приедет работать из Амурской области. Во многом на его решение переехать в наш край повлияло то, что для сотрудника ФАПа предусмотрена квартира», — пояснил заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров.

В начале августа 2022 года КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» заключило девять госконтрактов на проектирование и строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий в регионе.

Напомним, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров.

Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК «МИР» финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.