Самарканд, Узбекистан, , 14:23 — REGNUM Главы государств членов ШОС 16 сентября в Самарканде приняли концепцию ШОС по укреплению взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров. Напомним, что в Самарканде в эти дни проходит саммит ШОС, в котором принимают участие главы-государств, входящих в организацию, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

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«В целях практического выполнения основных положений концепции предлагаем создать при поддержке Организации Объединенных Наций Межрегиональный центр по взаимосвязанности в городе Ташкенте», — сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Также он отметил, что Узбекистан считает историческим событием подписание в рамках саммита трехстороннего Соглашения о строительстве железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.

«Призываем поддержать и другой стратегически важный проект — строительство железнодорожного коридора Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», — сказал глава Узбекистана.

Он подчеркнул, что реализация этих двух проектов откроет широкие возможности для усиления взаимосвязанности, увеличения взаимной торговли и инвестиций, в целом — обеспечения устойчивого экономического роста на пространстве организации.